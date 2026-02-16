Sala difende Bastoni | Alessandro ha sbagliato ma Del Piero e Chiellini non facciano i censori perchè…

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso posizione sulla polemica scoppiata dopo la partita tra Inter e Juventus, in cui Alessandro Bastoni è stato al centro di critiche. Sala ha difeso il difensore nerazzurro, spiegando che anche i grandi campioni hanno momenti difficili e chiedendo che non siano loro a giudicare. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione tra tifosi e commentatori sportivi, che hanno discusso animatamente sulle scelte del giocatore.

Inter News 24 Sala, sindaco di Milano, è intervenuto sulle polemiche che hanno investito Alessandro Bastoni dopo Inter-Juve: le dichiarazioni. Presente alla Triennale di Milano, il sindaco Beppe Sala non si è sottratto al dibattito sul concitato Derby d'Italia. Da noto sostenitore nerazzurro, ha commentato con equilibrio l'episodio del rosso a Kalulu. Pur lodando la prova di forza dell'Inter di Cristian Chivu, giunta a 61 punti, Sala ha auspicato che il clima si rassereni in vista della volata scudetto, sottolineando come la città di Milano meriti che il successo sportivo sia accompagnato da uno stile impeccabile, dentro e fuori dal campo.

Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l’ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato oggi le critiche a Bastoni, accusando l’arbitro di aver commesso un errore e difendendo il giocatore.

