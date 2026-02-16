Lascia l' auto nel parcheggio e dopo due ore non la trova più | torna l' incubo furti a Vasto

A Vasto, una donna ha lasciato l’auto nel parcheggio e, dopo due ore, non è più riuscita a trovarla. Il furto si è verificato ieri pomeriggio, mentre la vettura era parcheggiata vicino al centro commerciale. Questa vicenda si aggiunge a un’ondata di furti che sta preoccupando i residenti, con almeno tre auto scomparse nelle ultime giornate.

Torna l'incubo furti d'auto a Vasto: almeno 3 le vetture rubate negli ultimi giorni in base alle segnalazioni. I carabinieri della Compagnia di Vasto indagano su quanto denunciato. L'ultimo furto venerdì sera ai danni di una ragazza che era uscita a cena fuori. "Intorno alle ore 20:30- la.