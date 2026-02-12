Raid notturni contro le auto | finestrini spaccati e gomme tagliate nel parcheggio

Due raid notturni nel parcheggio hanno lasciato auto con i finestrini spaccati e le gomme tagliate. La polizia ha individuato un 50enne sospettato di essere dietro agli attacchi, grazie a un’indagine iniziata la notte del 4 gennaio, dopo una telefonata che segnalava un uomo sospetto. Gli agenti stanno cercando di capire se ci siano altri coinvolti o motivi dietro a queste azioni vandaliche.

Individuato e denunciato il colpevole grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il video Nonostante l'immediato intervento di una gazzella della radiomobile, l'uomo era riuscito a dileguarsi. Il bilancio del raid notturno è apparso subito pesante: ben 8 autovetture presentavano i finestrini infranti. Dall'internodegli abitacoli, messi a soqquadro, erano stati sottratti oggetti di scarso valore economico ma di utilizzo quotidiano: un telecomando per cancelli, palloni da calcio, cd musicali, un libretto di manutenzione e persino un martello. La svolta nelle indagini è arrivata pochi giorni dopo, il 7 gennaio, a seguito di un altro atto vandalico nella stessa area.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Un raid notturno in via Piave ha portato alla rottura di diversi finestrini di auto in sosta.

Nella notte, un episodio di vandalismo ha interessato l'auto di un noto professionista, che è stata oggetto di un attacco mirato.

