utili in aumento per le banche europee

Le banche europee hanno registrato un aumento degli utili, una crescita dovuta principalmente all’incremento delle attività finanziarie. Il totale degli attivi degli istituti con sede nell’Unione europea è passato da 33,12 a 33,44 mila miliardi di euro, grazie a un miglioramento nei prestiti e nelle operazioni di investimento.

Segnali complessivamente stabili per le banche europee. La BCE ha pubblicato i dati consolidati riferiti a fine settembre 2025. Il totale degli attivi degli istituti con sede nell’Unione è salito di quasi l’1% in un anno, passando da 33,12 a 33,44 mila miliardi di euro: un incremento che fotografa un sistema in salute e centrale nel finanziamento dell’economia reale. La quota dei crediti deteriorati cresce di poco: il rapporto tra Npl e impieghi degli istituti sale di un centesimo di punto, all’ 1,97%. IL ROE, il rendimento del capitale, si attesta al 7,41%, mentre la solidità patrimoniale resta elevata: il coefficiente CET1 è al 16,43%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

