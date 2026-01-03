Le banche europee taglieranno 200.000 posti di lavoro | dipendenti sostituiti dall'intelligenza artificiale

Le banche europee prevedono di ridurre circa 200.000 posti di lavoro, principalmente attraverso l’automazione e la chiusura di filiali. Questa trasformazione interesserà in particolare i ruoli di back-office e risk management, modificando significativamente il modello operativo del settore bancario. Un cambiamento che riflette le nuove tecnologie e le esigenze di efficienza, con implicazioni sia per i lavoratori sia per il mercato finanziario.

La mazzata dell’AI: entro il 2030 le banche europee taglieranno 200mila posti di lavoro - In Europa entro fine decennio le banche potrebbero tagliare fino a 200mila posti di lavoro a causa dell'impiego massiccio dell'AI ... startupitalia.eu

Intelligenza artificiale: 200.000 posti a rischio nelle banche europee entro il 2030 - Intelligenza artificiale e digitalizzazione: fino al 10% dei posti a rischio nelle banche europee, soprattutto nei servizi centrali. it.blastingnews.com

L’AI cambia le banche europee: 200 mila licenziamenti in arrivo x.com

