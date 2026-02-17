Usa Trump | Ocasio-Cortez e Newsom un imbarazzo per la nostra nazione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lunedì sera a bordo dell’Air Force One ha criticato aspramente la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez e il governatore della California Gavin Newsom per le loro dichiarazioni a Monaco di Baviera, in Germania. “A proposito, ho visto AOC (la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez) rispondere alle domande a Monaco. Non è stata una bella figura per gli Stati Uniti. Ho visto Gavin Newsom (governatore della California) rispondere alle domande a Monaco, e anche questa è stata una brutta figura per il nostro Paese”, ha detto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alexandria Ocasio-Cortez afferma che la classe operaia si è sentita tradita dai Democratici, dopo aver criticato pubblicamente le scelte del partito degli ultimi anni.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un discorso alla nazione in diretta dalla Casa Bianca previsto per mercoledì 17 dicembre alle 21 ora locale.

Ocasio-Cortez a Monaco avverte che Trump porta gli Usa verso un'era di autoritarismoAlla Munich Security Conference accusa Trump e il segretario di Stato Marco Rubio di ritirare gli Usa dal mondo, condanna la cattura di Nicolás Maduro, le minacce sulla Groenlandia e il sostegno a Isr ... laregione.ch

A Monaco sta sbarcando anche una nutritissima compagine di democratici americani, capitanati dal governatore della California Newsom e da Alexandria Ocasio-Cortez. Il messaggio è chiaro: il presidente «sta distruggendo la nostra reputazione mondiale e l facebook

Alexandra Ocasio-Cortez: “stiamo assistendo a economie in tutto il mondo - compresi gli Stati Uniti - in cui livelli estremi di disuguaglianza di reddito portano all'instabilità sociale e, in un certo senso, spingono all'autoritarismo”. x.com