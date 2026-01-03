Trump | Nessun militare USA ucciso e nessun equipaggiamento perso SOTTOTITOLI

Il 3 gennaio 2026, a Mar-a-Lago, il presidente Trump ha dichiarato che nessun militare statunitense è stato ucciso e nessun equipaggiamento perso. Nel suo intervento, ha ringraziato le donne e gli uomini dell’esercito per il loro impegno e servizio. Questa comunicazione si inserisce nel contesto delle recenti operazioni e delle dichiarazioni ufficiali relative alla sicurezza nazionale.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, Stati Uniti, 03 gennaio 2026 "Voglio ringraziare donne e uomini del nostro esercito. I guerrieri addestrati che operano in collaborazione con le Forze dell'Odrine. Gli altri sono stati sopraffatti e resi inabili rapidamente. Sono rimasto impressionato, incredibile da vedere nella scorsa notte. Non un singolo americano è stato ucciso, non un singolo pezzo di equipaggiamento è stato perso". Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. Courtesy: X Rapid Response 47 Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

