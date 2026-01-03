Trump | Nessun militare USA ucciso e nessun equipaggiamento perso SOTTOTITOLI

Il 3 gennaio 2026, a Mar-a-Lago, il presidente Trump ha dichiarato che nessun militare statunitense è stato ucciso e nessun equipaggiamento perso. Nel suo intervento, ha ringraziato le donne e gli uomini dell’esercito per il loro impegno e servizio. Questa comunicazione si inserisce nel contesto delle recenti operazioni e delle dichiarazioni ufficiali relative alla sicurezza nazionale.

Trump: "Maduro e la moglie ora affrontano la giustizia Usa, gestiremo noi il Venezuela". Meloni: "Intervento legittimo". Schlein: "Diritto internazionale violato" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it

Venezuela, Trump sull’attacco Usa: «Assalto spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale» - Lago del presidente americano: «Gestiremo il Paese in attesa di una transizione sicura», nessuna vittima statunitense e la minaccia di un nuovo blitz «ancora più forte» se ne ... cosenzachannel.it

Trump parla alla nazione: “Maduro sarà processato. Nessuno metterà più in dubbio il dominio americano nell’emisfero occidentale”. “Noi porteremo avanti il paese fino a quando non ci sarà una transizione sicura e corretta e in accordo con la giustizia”, ha dett - facebook.com facebook

L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e t x.com

