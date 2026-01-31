Nuovi documenti sequestrati dopo l’arresto di Jeffrey Epstein fanno emergere contatti tra Bill Gates e alcune figure legate al caso. Nei file si parla di un periodo di tensione tra il fondatore di Microsoft e Epstein, risalente al 2010. Nessuna prova, però, collega Gates con Melinda o con la Russia. La vicenda torna a far discutere, mentre le autorità continuano a indagare sui rapporti tra i protagonisti di questa intricata vicenda.

Tra i documenti confiscati dopo l’arresto di Jeffrey Epstein sono emersi riferimenti inediti al fondatore di Microsoft, Bill Gates, in relazione a un periodo di tensione tra lui e il finanziere, avvenuto nel 2010. Secondo quanto rivelato da una serie di messaggi interni e note non pubblicate, Gates avrebbe discusso con Epstein di una malattia sessualmente trasmissibile contratta durante un viaggio in Russia, dove si sarebbe trovato in contatto con donne di cui non si conosce il nome né il ruolo preciso. Il testo, redatto in forma di appunto personale, fa riferimento a un “contagio” avvenuto in circostanze non chiarite, ma attribuisce a Gates il ruolo di chi avrebbe tentato di curare la moglie, Melinda French Gates, in segreto, senza che lei ne fosse informata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Documenti Epstein rivelano contatti tra Gates e figure legate al caso, ma nessun legame diretto con Melinda o Russia

