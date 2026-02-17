Iran e Usa ai ferri corti durante i colloqui sul nucleare a Ginevra Khamenei sfida Trump | Non riuscirete a distruggerci
Ali Khamenei ha dichiarato oggi che gli Stati Uniti non potranno distruggere l’Iran, mentre a Ginevra si svolgono nuovi incontri tra le due parti. La Guida suprema ha rivolto un messaggio diretto a Donald Trump, affermando che l’Iran resiste alle pressioni esterne, anche dopo le tensioni recenti nelle relazioni diplomatiche. Nel frattempo, i rappresentanti americani e iraniani si incontrano per discutere sul programma nucleare, senza nascondere le divergenze.
La Guida suprema della Rivoluzione, ayatollah Ali Khamenei ha avvisato oggi il presidente Donald Trump che gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere la Repubblica islamica dell’Iran, proprio mentre a Ginevra, in Svizzera, è previsto un nuovo round di colloqui tra i rappresentanti della Casa bianca e di Teheran. Le minacce di Trump Il presidente Usa minaccia da settimane un’azione militare contro l’Iran: il mese scorso aveva avvertito i leader iraniani di essere pronto a ordinare un attacco contro Teheran se la Repubblica islamica non avesse smesso di uccidere i manifestanti scesi in piazza contro Khamenei. 🔗 Leggi su Tpi.it
Iran, repressione e diplomazia: condannati a morte 14 manifestanti anti-regime. A Ginevra i colloqui con gli Usa sul nucleare in un clima di diffidenza
L’Iran ha condannato a morte 14 manifestanti anti-regime, un atto che aumenta le tensioni interne e mette in discussione le possibilità di dialogo.
Ginevra, ripresa negoziati Usa-Iran sul nucleare: la diplomazia sfida tensioni e proteste interne.
Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
Argomenti discussi: Iran: Pronti ad accordo con Usa, ma la loro pressione non ci spaventa - Teheran dubita su serietà Usa in ripresa negoziati; Possiamo ancora credere ai negoziati Usa-Iran? Trump prepara una seconda squadra navale per il Golfo Persico; Media: Trump-Netanyahu concordano su pressione economica Usa in Iran; Iran-Usa, la mossa dell'agenzia nucleare di Teheran: cosa ha proposto.
Iran, media: Trump e Netanyahu concordano per pressione economica Usa su TeheranMartedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno i rappresentanti prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev. Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'I ... tg24.sky.it
NUOVE TRATTATIVE USA-IRAN/ I calcoli errati di Netanyahu e Trump sulla (possibile) reazione di TeheranRiprendono le trattative fra Iran e USA per evitare la guerra, che Netanyahu vuole e Trump no. Troppe incognite per il tycoon: forse ci penserà la CIA ... ilsussidiario.net
Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l'escalation facebook
Tra pochi minuti qui, vi parlerò dei colloqui in #Oman tra #Iran e #Usa che sono iniziati alle ore 10. Tutto quel che è necessario sapere sul braccio di ferro tra #Washington e #Teheran. Buon ascolto! @RadioRadicale #Turchia x.com