Iran e Usa ai ferri corti durante i colloqui sul nucleare a Ginevra Khamenei sfida Trump | Non riuscirete a distruggerci

La Guida suprema della Rivoluzione, ayatollah Ali Khamenei ha avvisato oggi il presidente Donald Trump che gli Stati Uniti non riusciranno a distruggere la Repubblica islamica dell’Iran, proprio mentre a Ginevra, in Svizzera, è previsto un nuovo round di colloqui tra i rappresentanti della Casa bianca e di Teheran. Le minacce di Trump Il presidente Usa minaccia da settimane un’azione militare contro l’Iran: il mese scorso aveva avvertito i leader iraniani di essere pronto a ordinare un attacco contro Teheran se la Repubblica islamica non avesse smesso di uccidere i manifestanti scesi in piazza contro Khamenei. 🔗 Leggi su Tpi.it

L’Iran ha condannato a morte 14 manifestanti anti-regime, un atto che aumenta le tensioni interne e mette in discussione le possibilità di dialogo.

Ginevra ospita di nuovo i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, dopo che le tensioni cresciute negli ultimi mesi hanno spinto entrambi i paesi a cercare un accordo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran: Pronti ad accordo con Usa, ma la loro pressione non ci spaventa - Teheran dubita su serietà Usa in ripresa negoziati; Possiamo ancora credere ai negoziati Usa-Iran? Trump prepara una seconda squadra navale per il Golfo Persico; Media: Trump-Netanyahu concordano su pressione economica Usa in Iran; Iran-Usa, la mossa dell'agenzia nucleare di Teheran: cosa ha proposto.

Iran, media: Trump e Netanyahu concordano per pressione economica Usa su TeheranMartedì a Ginevra si terranno negoziati diplomatici su Iran e Ucraina: Witkoff e Kushner vedranno i rappresentanti prima di Teheran e poi di Mosca e Kiev. Dopo il bilaterale tra Trump e Netanyahu, l'I ... tg24.sky.it

NUOVE TRATTATIVE USA-IRAN/ I calcoli errati di Netanyahu e Trump sulla (possibile) reazione di TeheranRiprendono le trattative fra Iran e USA per evitare la guerra, che Netanyahu vuole e Trump no. Troppe incognite per il tycoon: forse ci penserà la CIA ... ilsussidiario.net

Diplomazia in panne e navi americane nel Golfo Persico. Tra Usa e Iran è già iniziata l'escalation facebook

Tra pochi minuti qui, vi parlerò dei colloqui in #Oman tra #Iran e #Usa che sono iniziati alle ore 10. Tutto quel che è necessario sapere sul braccio di ferro tra #Washington e #Teheran. Buon ascolto! @RadioRadicale #Turchia x.com