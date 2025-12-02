Tutto il paradosso del modello Meloni col clan di Colle Oppio

Nonostante Fratelli d’Italia abbia avuto una progressione di consensi graduale nel tempo, sconta una cultura ancora saldamente fondata sulla gestione del potere tipica dei clan. Più precisamente, il clan di Colle Oppio. Ad oggi, la maggior parte della classe dirigente di Fratelli d’Italia è tutta. 🔗 Leggi su Today.it

tutto paradosso modello meloniTutto il paradosso del modello Meloni (col clan di Colle Oppio) - Nonostante Fratelli d’Italia abbia avuto una progressione di consensi graduale nel tempo, sconta una cultura ancora saldamente fondata sulla gestione del potere tipica dei clan. Si legge su today.it

Già tre anni di governo Meloni: tutto qui? Un bilancio di promesse e fallimenti - Così Muhammad Ali provocava George Foreman nello storico ring di Kinhasa del 1974. Riporta ilfattoquotidiano.it

Meloni, a sinistra palchi diversi, disposti a tutto per potere - A sinistra "non hanno le idee molto chiare" su quel che vogliono fare "ma sono disposti a fare qualsiasi patto per gestire il potere. Si legge su ansa.it

Meloni difende il modello Albania: 'Persi 2 anni ma funzionerà' - "Quando entrerà in vigore" il nuovo Patto Ue su migrazione e asilo "i centri" in Albania "funzioneranno come dovevano funzionare dall'inizio". Si legge su ansa.it

Meloni cortigiana di Trump, Floris: "Ci si appende a tutto per fare polemica" - Giovanni Floris è tornato a commentare lo scontro tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini sul termine “cortigiana”. Da la7.it

