Urbanistica a Milano | il suggerimento del Gip per schierarsi a favore dell' inchiesta dei pm

Il Gip di Milano ha convocato tutti i giudici del tribunale per coordinare le decisioni in merito all'inchiesta sulla gestione urbanistica del Comune. Maurizio Tortorella, noto giornalista e cronista di giudiziaria, ha scritto su X che questa mossa potrebbe influenzare le indagini in corso. La Procura milanese indaga su presunti illeciti nella pianificazione territoriale, e il Gip avrebbe suggerito uno schieramento favorevole alle richieste dei pm. Un dettaglio concreto: la riunione si sarebbe svolta proprio mentre le indagini sono ancora in fase preliminare.

Una certa giustizia starebbe cambiando lo sviluppo di Milano. Maurizio Tortorella, storico cronista di giudiziaria, già inviato speciale e vicedirettore del settimanale Panorama, ha appena acceso un dibattito online con un post su X in cui – trattando della grande inchiesta aperta dalla Procura milanese su presunti illeciti nell'urbanistica e nella pianificazione territoriale da parte del Comune - ha sottolineato la notizia in base alla quale il capo dei Gip (Giudici delle indagini preliminari) avrebbe convocato tutti i giudici del tribunale per "allineare" i provvedimenti dell'ufficio alle richieste della Procura, e questo proprio nella delicatissima inchiesta sull'urbanistica. Milano, suggeriimento per schierarsi a favore dell'inchiesta dei pm Maurizio Tortorella, noto giornalista di giustizia, ha segnalato che i giudici di Milano si preparano a seguire le indicazioni della Procura nell'ambito di un'inchiesta sull'urbanistica. La capa dei gip di Milano vuole che i giudici diano ragione ai pm sull'urbanistica La capa dei gip di Milano sostiene che i giudici delle indagini preliminari debbano conformarsi alla linea della procura nella maxi inchiesta sull'urbanistica, evidenziando l'importanza di un'unità di vedute nell'ambito delle indagini.