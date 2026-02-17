Milano suggeriimento per schierarsi a favore dell' inchiesta dei pm

Maurizio Tortorella, noto giornalista di giustizia, ha segnalato che i giudici di Milano si preparano a seguire le indicazioni della Procura nell’ambito di un’inchiesta sull’urbanistica. La notizia, diffusa sui social, riguarda una riunione convocata dal capo dei Gip per coordinare i processi con le richieste degli inquirenti. La decisione potrebbe influenzare profondamente le indagini e il modo in cui vengono gestiti i procedimenti nel tribunale milanese.

Una certa giustizia starebbe cambiando lo sviluppo di Milano. Maurizio Tortorella, storico cronista di giustizia, già inviato speciale e vicedirettore del settimanale Panorama, ha appena acceso un dibattito online con un post su X in cui – durante la grande inchiesta aperta dalla Procura milanese su presunti illeciti nell'urbanistica e nella pianificazione territoriale da parte del Comune - ha sottolineato la notizia in base alla quale il capo dei Gip (Giudici delle indagini preliminari) avrebbe convocato tutti i giudici del tribunale per “allineare” i procedimenti dell'ufficio alle richieste della Procura, e questo proprio nella delicatissima inchiesta sull'urbanistica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

