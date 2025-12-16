La capa dei gip di Milano vuole che i giudici diano ragione ai pm sull' urbanistica
La capa dei gip di Milano sostiene che i giudici delle indagini preliminari debbano conformarsi alla linea della procura nella maxi inchiesta sull’urbanistica, evidenziando l’importanza di un’unità di vedute nell’ambito delle indagini. La posizione vuole rafforzare l’orientamento delle indagini e garantire un’azione coordinata tra le diverse figure della magistratura.
I giudici per le indagini preliminari devono assecondare la posizione della procura di Milano nella maxi inchiesta sull'urbanistica: è con questo intento che la presidente.
Dopo la decisione di una gip di non convalidare il sequestro di un cantiere, la presidente dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano, Ezia Maccora, ha convocato una riunione a gen ...
