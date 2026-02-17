Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata il coltello abbandonato accanto al cadavere

Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in strada a Torino, con la gola tagliata e un coltello abbandonato vicino al corpo. La scoperta è avvenuta lunedì sera in via San Marino, dove i passanti hanno notato il cadavere. La polizia indaga sulla possibile causa dell’omicidio e sull’eventuale collegamento tra il coltello e il decesso.

Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona Macabro ritrovamento a Torino. Nella serata di lunedì 16 febbraio il corpo senza vita di un uomo di 58 anni è stato trovato in strada, in via San Marino. Aveva una profonda ferita al collo e poco distante è stato rinvenuto un coltello. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine per omicidio, anche se l'ipotesi di un gesto estremo non è stata esclusa del tutto.