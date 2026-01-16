Rozzano ragazzo minaccia il suicidio ma in casa c' è un cadavere | uomo morto con la gola tagliata

Nella notte a Rozzano, un uomo è stato trovato morto con la gola tagliata in casa, mentre un giovane minacciava di togliersi la vita. La scena ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. Restano in corso gli accertamenti per chiarire i motivi e i collegamenti tra i due eventi.

Un cadavere all'interno di un'abitazione e un giovane che minacciava di suicidarsi. Dramma a Rozzano (Milano) nella notte. Un uomo di settant'anni è stato trovato senza vita all'interno di un appartamento di un complesso di via Peonie. La scoperta poco dopo la una della nottata di venerdì 16 gennaio. Il cadavere era all'interno dell'abitazione, tra i mobili a soqquadro. In quell'appartamento i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Corsico sono intervenuti poco dopo la una quando un passante ha segnalato la presenza di un ragazzo che minacciava il suicidio, con l'intento di buttarsi da una finestra di un appartamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

