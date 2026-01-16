Uomo trovato morto con la gola tagliata a Rozzano

A Rozzano, in via delle Peonie, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 70 anni, con la gola tagliata. L’uomo era scoperto sotto un mobile. Sono in corso verifiche sulla possibile responsabilità di un 21enne straniero, fermato poco dopo l’accaduto. Le indagini mirano a chiarire le circostanze del tragico episodio.

Il ritrovamento in via delle Peonie. Il 70enne era senza vita sotto un mobile. Al vaglio la posizione di un 21enne straniero che alle 1.30 ha svegliato tutto il palazzo gettanto mobili e masserizie dalla finestra e minacciando il suicidio. L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco ha poi permesso il ritrovamento del cadavere del 70enne (video di Massimiliano Saggese).

