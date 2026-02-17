Uomini e Donne | Gemma interrompe l’esterna con Ciro Tina e Gianni non le danno tregua

Gemma ha deciso di interrompere l’esterna con Ciro durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, perché non si è sentita a suo agio. Tina e Gianni hanno subito commentato la sua scelta, mettendo in dubbio le sue reali intenzioni. La discussione tra i commentatori si è fatta intensa, mentre Gemma si è mostrata decisa a prendersi una pausa.

Durante l'ultima puntata Gemma ha deciso di interrompere l'esterna con Ciro, suscitando critiche dagli opinionisti che non credono alla sincerità della dama. Oggi, martedì 17 febbraio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, la seconda della settimana. Nel Trono Classico Gemma è stata attaccata da Tina e Gianni per la sua mancanza di chiarezza. Nel classico le corteggiatrici di Ciro continuano ad avere comportamenti sopra le righe mentre un amico di Solimeno è sceso per corteggiare Sara. Trono Classico: Gemma e Ciro, un momento complicato Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma è stata ancora una volta protagonista della sua storia con il corteggiatore napoletano Ciro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

