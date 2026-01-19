Anticipazioni Uomini e Donne 19 gennaio | Gemma è convinta che Mario non la scelga a causa di Gianni e Tina
Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 gennaio evidenziano il confronto tra Gemma Galgani e Mario Lentini. La dama torinese è convinta che la sua possibilità di essere scelta sia influenzata dalla presenza di Gianni e Tina. La puntata registrata oggi approfondisce i sentimenti di Gemma e le dinamiche che si sono sviluppate all’interno dello studio.
Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 19 gennaio. Centrale ancora la figura di Gemma Galgani e i suoi sentimenti per Mario Lentini.
