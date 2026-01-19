Anticipazioni Uomini e Donne 19 gennaio | Gemma è convinta che Mario non la scelga a causa di Gianni e Tina

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 19 gennaio evidenziano il confronto tra Gemma Galgani e Mario Lentini. La dama torinese è convinta che la sua possibilità di essere scelta sia influenzata dalla presenza di Gianni e Tina. La puntata registrata oggi approfondisce i sentimenti di Gemma e le dinamiche che si sono sviluppate all’interno dello studio.

Sara Gaudenzi lascia Uomini e Donne da sola Brutte notizie sul suo percorso dopo l'ultima registrazione Scopri le ultime anticipazioni al link nei commenti - facebook.com facebook

Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena tra Alessio e Rosanna: travolti dalla passione • Cambiano gli equilibri del dating show di Maria De Filippi: le anticipazioni della recente registrazione raccontano di una serata molto romantica x.com

