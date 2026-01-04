Union e Dragons sorridono.

L’Union Basket Prato conquista una vittoria importante sul campo del Montevarchi, con il punteggio di 62-59. Questo risultato permette alla squadra di mantenere il primo posto in classifica nella serie C, aprendo così il nuovo anno con un risultato positivo e consolidando la propria posizione in campionato.

L’Union Basket Prato espugna l’inviolato campo del Montevarchi (62-59) e inizia l’anno conservando il primo posto nella classifica della serie C. Dietro alle Api restano da soli ad inseguire i ‘cugini’ dei Dragons, che secondo pronostico hanno avuto la meglio in casa sulla Virtus Certaldo (80-61). Doppietta pratese, dunque, negli anticipi della sedicesima e penultima giornata d’andata, primi match del nuovo anno che è iniziato, dunque, nel miglior modo possibile. Nel big match di Montevarchi, dove la terza della classe riceve la visita della prima, regna l’equilibrio, almeno nel primo quarto che si conclude in parità: 17-17. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

