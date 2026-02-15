Union ostacolo Agliana Dragons con Pinelli in più

L’incidente di ieri sera a Agliana ha causato un blocco temporaneo della viabilità, rallentando il traffico e creando disagi ai pendolari. La causa è stata una fuoriuscita di liquido su una delle strade principali, che ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente la carreggiata. Nel frattempo, le squadre di basket di Prato si preparano a scendere in campo dopo aver concluso rapidamente il turno infrasettimanale, con la sesta giornata di ritorno della serie C che si svolge oggi. I Dragons puntano a consolidare la loro posizione, mentre l’Union cerca di migliorare la classifica.

Archiviato in fretta il turno infrasettimanale, le squadre pratesi sono pronte per tornare in campo. Oggi va in scena infatti la sesta giornata di ritorno della serie C, con obiettivi diversi per Union Basket e Dragons. La capolista, sfruttando il turno casalingo che la pone di fronte ad un avversario di grande spessore come l' Agliana, cercherà di allungare la striscia vincente; i Dragons, secondi della classe, invece andranno a caccia di un riscatto a Fucecchio, per dimenticare il kappaò interno subito giovedì cono il Castelfiorentino. Cominciamo dall' Union Basket, che sarà di scena alle Toscanini (inizio alle ore 18) contro l' Agliana, terza in classifica a otto punti di distanza, una delle poche formazioni (solo tre) che fino a questo momento è riuscita a battere la squadra di coach Tommaso Paoletti (all'andata finì 77-75 per i pistoiesi).