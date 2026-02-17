UniFg sostiene il merito e promuove l’esenzione totale dalle tasse per i futuri scienziati

L’Università di Foggia ha deciso di premiare gli studenti meritevoli e di offrire loro l’esenzione totale dalle tasse, in seguito alla conclusione della Settimana nazionale delle discipline STEM, che si è svolta dal 4 all’11 febbraio 2026. La decisione arriva dopo aver visto un forte interesse tra i giovani per le materie scientifiche, con numerosi studenti che si sono distinti nei progetti di ricerca e nelle attività pratiche. L’ateneo vuole così incentivare i giovani a dedicarsi alle scienze e a sviluppare il loro talento.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali volte a sensibilizzare i giovani verso discipline fondamentali per l'innovazione e lo sviluppo del Paese. Con l’approvazione del decreto rettorale relativo all’Incentivazione all’iscrizione di corsi di studio Stem (Fondo Giovani 2024 e 2025), l'Ateneo foggiano punta ad abbattere le barriere economiche all'accesso, premiando il merito e la vocazione scientifica. Per il Fondo Giovani 2024-2025: l’utilizzo strategico delle risorse ministeriali per garantire continuità e supporto ai nuovi iscritti. Ancora, orientamento e futuro: un segnale forte per contrastare il gender gap nelle scienze e rispondere alla crescente domanda di profili tecnici nel mercato del lavoro globale.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Da gennaio meno tasse: il comune alza il tetto di esenzione per l'addizionale Irpef A partire da gennaio 2026, nel comune di Muggiò, l’amministrazione ha aumentato la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF. I futuri sommelier si diplomano. Aies sostiene la cultura del vino I futuri sommelier si diplomano, confermando l’importanza della formazione nel settore del vino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. UniFg sostiene il merito e promuove l’esenzione totale dalle tasse per i futuri scienziatiCon l’approvazione del decreto rettorale relativo all’Incentivazione all’iscrizione di corsi di studio Stem (Fondo Giovani 2024 e 2025), l'Ateneo foggiano punta ad abbattere le barriere economiche all ... foggiatoday.it UNIFG ESENZIONE UniFG: esenzione totale dalle tasse per gli studenti delle discipline STEML’iniziativa rappresenta un passo concreto per incentivare le vocazioni scientifiche e tecnologiche tra i giovani ... statoquotidiano.it