I futuri sommelier si diplomano. Aies sostiene la cultura del vino.

I futuri sommelier si diplomano, confermando l’importanza della formazione nel settore del vino. Aies sostiene la cultura del vino, riconoscendone il ruolo fondamentale nel patrimonio italiano. Conoscere e apprezzare i prodotti vitivinicoli rappresenta un elemento chiave non solo per l’economia, ma anche per la diffusione della tradizione e della cultura del nostro Paese.

Il vino è uno dei tesori che portano il nome dell’Italia nel mondo. Dunque conoscere e saper apprezzare i prodotti vitivinicoli è un tassello importante non solo dell’economia ma anche della cultura. In questo solco si colloca la consegna dei diplomi Aies ai futuri sommelier che si è tenuta nei giorni scorsi durante una cena che si è tenuta al ristorante dell’Hotel NH di Villanova di Castenaso: la delegazione di Bologna di Aies ha consegnato i Diplomi di Primo e Secondo livello agli allievi che hanno seguito i corsi e hanno superato l’esame finale. Aies, Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers, opera nel mondo del vino e organizza corsi per sommelier, strutturati su tre livelli nelle sue diverse Delegazioni e presto festeggerà i suoi 25 anni di attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

