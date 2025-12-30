Da gennaio meno tasse | il comune alza il tetto di esenzione per l' addizionale Irpef
A partire da gennaio 2026, nel comune di Muggiò, l’amministrazione ha aumentato la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF. Questa misura ridurrà la pressione fiscale per molte famiglie, offrendo un beneficio concreto nel rispetto delle normative fiscali. L’innalzamento del limite rappresenta un intervento volto a sostenere i cittadini e le famiglie del territorio, favorendo una gestione più equilibrata del carico fiscale locale.
Con l’anno nuovo arriva una buona notizia per i muggioresi: a partire da gennaio 2026 molte famiglie del comune brianzolo potranno contare su una minor pressione fiscale: l’amministrazione comunale ha infatti aumentato la soglia di esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, che dal 2026 passerà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Senigallia e il Bilancio di previsione: scende l'addizionale Irpef mentre viene estesa la soglia di esenzione
Leggi anche: Manovra da 13 miliardi, Giani: “Zero tasse in più”. Ma resta l’addizionale Irpef
Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse; San Giorgio approva il bilancio: tasse invariate e meno debito; Cesa, bilancio 2026 approvato: meno tasse e via libera a nuova isola ecologica.
Cesa, bilancio 2026 approvato: meno tasse e via libera a nuova isola ecologica - Il Consiglio comunale di Cesa chiude l’anno con un passaggio amministrativo centrale: il bilancio di previsione 2026 incassa il via libera ... pupia.tv
Tutte le nuove tasse del 2026, cosa cambia con la legge di Bilancio approvata - La Manovra 2026 porta aumenti su Rc auto, diesel, sigarette e affitti brevi. quifinanza.it
Dal 1° gennaio 2026 i proprietari di casa potrebbero pagare meno tasse - Dal 1° gennaio 2026 le novità introdotte in materia di Imu portano a una variazione delle aliquote per il calcolo dell’imposta. msn.com
Roaming, da gennaio 2026 navigare col cellulare in Europa costerà di meno Tutte le novità: https://qds.it/roaming-gennaio-2026-navigare-cellulare-europa-costa-meno/ - facebook.com facebook
Roaming, usare il cellulare in Europa sarà meno costoso: da gennaio scattano le nuove tariffe x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.