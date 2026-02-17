unicusano stefano bandecchi rinviato a giudizio per una presunta evasione fiscale da 20 milioni di euro

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e proprietario di Unicusano, deve affrontare un processo per aver evitato di pagare circa 20 milioni di euro in tasse. La causa risale a accuse di evasione fiscale legata alle operazioni dell’università, che gestisce da anni. In tribunale, si discuterà se le sue azioni abbiano aggirato le normative fiscali italiane.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio per una presunta evasione fiscale legata alla gestione dell’Università Unicusano. A decidere il provvedimento è stato il gup di Roma, Nicola Di Grazia, secondo cui il primo cittadino ed altre tre persone non avrebbero pagato tasse per oltre 20 milioni di euro. Oltre a Bandecchi, ritenuto “l’amministratore di fatto” di Unicusano, sono state rinviate a giudizio anche altre tre persone che per la Procura di Roma hanno ricoperto incarichi a vario titolo nella stessa università telematica. Stando a quanto trapela, la presunta evasione fiscale contestata nel procedimento riguarda l’imposta Ires che tra il 2018 e il 2021 non sarebbe stata versata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

