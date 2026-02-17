Inchiesta Unicusano Stefano Bandecchi rinviato a giudizio | Evasione fiscale da 20 milioni di euro

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, si trova a processo perché l’accusa lo accusa di aver evaso 20 milioni di euro di tasse. La decisione arriva dopo che il giudice per le udienze preliminari di Roma ha deciso di rinviarlo a giudizio. L’inchiesta ha scoperto che l’imprenditore avrebbe nascosto redditi e patrimoni, tra cui proprietà immobiliari di valore.

Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, con l'accusa di evasione fiscale. "Niente di nuovo, tutto regolare: le udienze preliminari non servono a niente", il commento di Bandecchi all'Agi. I magistrati contestano all'imprenditore livornese il "mancato versamento di circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022, quale amministratore di fatto dell'ateneo telematico Università Niccolò Cusano". Bandecchi, presente in aula e assistito dagli avvocati penalisti Filippo Morlacchini e Ali Abukar, dovrà comparire il 4 giugno davanti al tribunale monocratico.