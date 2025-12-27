Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto giocherà gli Australian Open Juniores
Arezzo, 27 dicembre 2025 – . L’atleta, nato nel 2008, ha conseguito il pass per partecipare a uno dei quattro tornei giovanili più importanti del mondo ed è pronto a partire alla volta dell’Australia dove vivrà le emozioni di debuttare in uno slam. I risultati ottenuti a livello internazionale nel corso del 2025, tra cui spicca la vittoria del titolo europeo Under18 di doppio, sono valsi i punti per rientrare tra le migliori promesse del ranking mondiale e meritare l’accesso agli Australian Open. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: I migliori libri sul tennis da leggere adesso, aspettando gli Australian Open e la nuova stagione
Leggi anche: Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026: giocherà le qualificazioni
Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis Giotto - Arezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. lanazione.it
Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto festeggia sui campi del Foro Italico di Roma - Il tennista, in campo per il Team Italia, ha trionfato nel singolo e nel doppio del torneo al Foro Italico Arezzo, 20 maggio 2024 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto festeggia sui campi del Foro ... lanazione.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.