Arezzo, 27 dicembre 2025 – . L’atleta, nato nel 2008, ha conseguito il pass per partecipare a uno dei quattro tornei giovanili più importanti del mondo ed è pronto a partire alla volta dell’Australia dove vivrà le emozioni di debuttare in uno slam. I risultati ottenuti a livello internazionale nel corso del 2025, tra cui spicca la vittoria del titolo europeo Under18 di doppio, sono valsi i punti per rientrare tra le migliori promesse del ranking mondiale e meritare l’accesso agli Australian Open. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto giocherà gli Australian Open Juniores

Leggi anche: I migliori libri sul tennis da leggere adesso, aspettando gli Australian Open e la nuova stagione

Leggi anche: Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026: giocherà le qualificazioni

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Raffaele Ciurnelli è campione d'Europa: trionfo storico per il Tennis Giotto - Arezzo, 22 settembre 2025 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto trionfa ai Campionati Europei Under18. lanazione.it

Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto festeggia sui campi del Foro Italico di Roma - Il tennista, in campo per il Team Italia, ha trionfato nel singolo e nel doppio del torneo al Foro Italico Arezzo, 20 maggio 2024 – Raffaele Ciurnelli del Tennis Giotto festeggia sui campi del Foro ... lanazione.it