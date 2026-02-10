Il Tennis Giotto in campo con ventisette squadre nella stagione 2026

Il Tennis Giotto si prepara a una nuova stagione con 27 squadre e oltre 160 atleti. A partire da marzo, i giocatori di tutte le età scenderanno in campo nei vari campionati toscani e nazionali. La crescita del circolo aretino si conferma con numeri che parlano di un movimento vivo e in espansione.

Il Tennis Giotto in campo con ben ventisette squadre nella stagione 2026. Il circolo aretino ha presentato i centosessanta atleti e atlete di ogni età che, a partire dal mese di marzo, saranno impegnati nei diversi campionati toscani e italiani, testimoniando un movimento particolarmente ricco e.

Il Tennis Giotto supera il Circolo della Stampa di Torino in serie A2 femminileArezzo, 20 ottobre 2025 – Doppio scontro di tennis sull’asse Arezzo-Torino in serie A2. La terza giornata ha visto il Tennis Giotto opposto al Circolo della Stampa Sporting di Torino sia nel ... lanazione.it

Il Tennis Giotto festeggia un 2025 di grandi successi in Italia e in EuropaArezzo 1 dicembre 2025 – Un titolo europeo, un titolo italiano, nove titoli internazionali, due secondi posti in A2, nove titoli toscani e due promozioni in una sola stagione. Il Tennis Giotto ... lanazione.it

Domenica 1 marzo, il Tennis Giotto ospiterà i Campionati Toscani a Squadre di Wheelchair Tennis: una giornata speciale dedicata allo sport, alla competizione e ai valori dell’inclusione. Vi asp - facebook.com facebook