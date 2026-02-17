Un’artista pescarese a Parigi per omaggiare Ornella Vanoni

Enrica Panza, artista di Pescara che vive a Parigi, ha deciso di dedicare un concerto alla celebre cantante Ornella Vanoni, in programma mercoledì 18 febbraio. La motivazione alla base di questa scelta è il desiderio di portare la musica italiana e, in particolare, il nome dell’Abruzzo, in una delle capitali della musica mondiale. La cantante vuole rendere omaggio alla sua icona musicale, esibendosi davanti a un pubblico francese.

Racconterà in musica la longeva carriera della Vanoni, in un viaggio musicale ed emotivo accompagnato da Nico Morelli, pianista tarantino ricercato e virtuoso, dotato di grandissima sensibilità musicale Enrica Panza, artista nata a Pescara e parigina d’adozione, si esibirà mercoledì 18 febbraio a Parigi in un concerto-omaggio a Ornella Vanoni: “Porterò in alto il nome dell’Abruzzo”. La singolare vocalità e l’eleganza di Enrica Panza sono molto conosciute e apprezzate nella scena musicale e artistica francese. Laureata in musicologia alla Sorbonne di Parigi, attualmente insegnante nell’Education nationale francese e docente al conservatorio di Parigi, racconterà in musica la longeva carriera della Vanoni, in un viaggio musicale ed emotivo accompagnato da Nico Morelli, pianista tarantino ricercato e virtuoso, dotato di grandissima sensibilità musicale.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

