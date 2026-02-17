Un’artista pescarese a Parigi per omaggiare Ornella Vanoni

Enrica Panza, artista di Pescara che vive a Parigi, ha deciso di dedicare un concerto alla celebre cantante Ornella Vanoni, in programma mercoledì 18 febbraio. La motivazione alla base di questa scelta è il desiderio di portare la musica italiana e, in particolare, il nome dell’Abruzzo, in una delle capitali della musica mondiale. La cantante vuole rendere omaggio alla sua icona musicale, esibendosi davanti a un pubblico francese.

Racconterà in musica la longeva carriera della Vanoni, in un viaggio musicale ed emotivo accompagnato da Nico Morelli, pianista tarantino ricercato e virtuoso, dotato di grandissima sensibilità musicale

Nel primo appuntamento del 2026 di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio dedica un omaggio speciale a Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre scorso.

Ultimi 20 secondi in TV di Ornella Vanoni

