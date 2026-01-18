Ornella Senza Fine | da Morandi e Mengoni ad Annalisa e Mahmood tutti da Fazio ad omaggiare la Vanoni

Nel primo appuntamento del 2026 di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio dedica un omaggio speciale a Ornella Vanoni, scomparsa nel novembre scorso. L'evento, intitolato Ornella Senza Fine, vede la partecipazione di artisti come Morandi, Mengoni, Annalisa e Mahmood, che rendono omaggio alla figura e alla musica della celebre cantante italiana. La serata, in prima serata sul Nove, rappresenta un tributo sincero e raccolto alla carriera di Ornella Vanoni.

Un ritorno nel nuovo anno inedito e speciale per Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, che nella prima puntata del 2026 rende omaggio ad Ornella Vanoni – scomparsa lo scorso 21 novembre – con Ornella Senza Fine, in prima serata sul Nove. Uno speciale per celebrare e ricordare l'interprete, tra le altre, di Senza fine, con molti ospiti, tante sorprese e incursioni live nei luoghi a lei più cari. Attesi Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Toquinho, Loredana Bertè, Virginia Raffaele, Diodato, Elisa, Emma, Mahmood, Annalisa, Arisa, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Francesco Gabbani e Malika Ayane, che interpreteranno le canzoni di Ornella Vanoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

