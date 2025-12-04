Non ho risposto all’ultima telefonata di Ornella Vanoni Avevo un sentore mi rimane un magone tremendo | le parole di Benedetta Porcaroli sull’artista scomparsa

“Ornella era il mio mito da sempre. Domenica ho trovato una sua chiamata persa, ho avuto come un sentore. Non l’ho salutata “. Benedetta Porcaroli ha parlato del rapporto con Ornella Vanoni e del magone che prova per non aver salutato un’ultima volta la cantante. Nell’intervista a F, l’attrice ha ricordato di aver trovato una telefonata persa della Vanoni. Dato che, quella domenica, la star della serie tv “Baby” si trovava a Milano ha pensato di andare a casa della cantante per farle una sorpresa. “Ho provato a richiamarla dopo cinque minuti, ma non ha più risposto” ha dichiarato la Porcaroli, che ha aggiunto: “Non l’ho salutata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

