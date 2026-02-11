Una sparatoria ha sconvolto un liceo in Canada, lasciando a terra nove studenti morti e 27 feriti, di cui due in gravi condizioni. La donna che ha aperto il fuoco si è poi tolta la vita. Il premier della provincia, Carney, si è detto devastato. La polizia di Tumbler Ridge ha confermato di aver già identificato l’autrice dell’attentato, ma ancora non ha svelato il suo nome né il motivo che l’ha portata a compiere questa strage. La comunità è sotto shock e le autorità cercano di capire cosa si

È di 9 morti e 27 feriti, di cui 2 in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una scuola a Tumbler Ridge, nella provincia canadese della British Columbia, ai piedi delle Montagne Rocciose. Gli investigatori hanno identificato una donna sospettata di essere la responsabile della strage, che si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia, ma non hanno rivelato il suo nome. Il sovrintendente della Royal Canadian Mounted Police, Ken Floyd, ha aggiunto che il movente della sparatoria non è ancora chiaro e che gli agenti stanno ancora indagando sul legame fra le vittime e la killer. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Strage in un liceo canadese, una donna spara e poi si uccide: 9 morti e 27 feriti, di cui due gravi. Il premier Carney: «Sono devastato»

Approfondimenti su Tumbler Ridge

Una sparatoria in un liceo canadese ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di altre 27.

Una sparatoria nel cuore di un liceo canadese ha lasciato dietro di sé una scia di sangue.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tumbler Ridge

Argomenti discussi: Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti; Canada, una donna spara in un liceo e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti; Canada, strage in una scuola: 10 vittime e 27 feriti. Morto anche l'attentatore; Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti.

Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 mortiMONTREAL (CANADA) - E' di dieci morti, tra cui l'attentatore, e almeno 27 feriti - di cui due gravi - il bilancio di una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, cittadina montana di 2.300 abitanti della ... laprovinciacr.it

Canada, strage in una scuola: una donna spara colpendo decine di persone e poi si toglie la vitaStrage in una scuola in Canada. C'è stata una sparatoria alla scuola media Tumbler Ridge in British Columbia. Ad aprire il fuoco, secondo i media locali sembra che sia stata una donna, ma per il momen ... tg.la7.it

Strage in un liceo in Canada, una donna spara e poi si uccide: 10 morti e 27 feriti x.com

In data 2 Febbraio al liceo Legnani, una conferenza sulla strage di p. zza Fontana a Saronno dalle ore 9.30 alle ore13. 30 gli studenti presenti erano 280 e abbiamo fatto in due turni. Erano presenti Paolo Silva Il dott. Francesco Lisanti, che ha illustrato il prezio - facebook.com facebook