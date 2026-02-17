Crush, una tartaruga marina che stava nuotando vicino alla costa, è stata trascinata via da una tempesta improvvisa e ora si trova a bordo di un aereo di linea. Il volo, partito da una località balneare, ha trasportato l’animale fino a un centro di recupero. La tartaruga, trovata in difficoltà tra le onde agitate, è stata recuperata da un team di volontari che l’hanno portata in salvo.

Quando le tempeste oceaniche si abbattono sulle coste, le conseguenze possono essere devastanti non solo per le comunità umane, ma anche per la fauna marina. Una giovane tartaruga marina, specie classificata come in pericolo di estinzione, ha vissuto sulla propria corazza questa drammatica realtà quando è stata letteralmente spazzata via dalle correnti e trasportata lontano dal suo habitat naturale. L’esemplare, disorientato e debilitato dopo essere stato travolto dalla Tempesta Goretti, è stato ritrovato in condizioni critiche su una spiaggia dell’Isola di Jersey, nel Canale della Manica, dove non avrebbe mai dovuto trovarsi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Una tartaruga marina spazzata via da una tempesta viene portata in salvo su un volo di linea: la storia di Crush, passeggera VIP per un giorno

