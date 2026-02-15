Tra braccianti e caporali | il sindacalista Angelo Leo si racconta in un libro intervista
Il sindacalista Angelo Leo ha deciso di raccontare la sua esperienza, perché ha vissuto molte battaglie contro i caporali che sfruttano i braccianti agricoli. Giovedì 12, a Ceglie Messapica, Leo ha condiviso la sua storia in un'intervista pubblicata nel libro di Isabella Lorusso. Durante l'incontro, ha spiegato come le sue azioni hanno contribuito a migliorare le condizioni di lavoro nei campi, spesso segnate da abusi e ingiustizie.
Nutrito pubblico alla prima presentazione dell'opera a cura della scrittrice Isabella Lorusso. Incontro moderato dalla giornalista Agata Scarafilo L'evento è stato moderato dalla giornalista Agata Scarafilo che, nel corso della presentazione, ha evidenziato come il libro non narra solo la storia di un sindacalista, ma anche la storia di un territorio e di uomini e donne che hanno subito delle ingiustizie sociali ovattate dalla cultura della rassegnazione soprattutto di donne. Donne del Sud che diventavano vittime di un "pluri-sfruttamento" che intrecciava, purtroppo, quello nei campi a quello domestico.
Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro
Un'indagine rivela condizioni di sfruttamento gravissime tra i braccianti impiegati nei campi, con paghe irrisorie e turni massacranti di 10-14 ore al giorno.
