Braccianti sfruttati dai caporali 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro

Tempo di lettura: 2 minuti Due euro e 70 centesimi l’ora per 10-14 ore di lavoro al giorno nei campi, senza riposo e con la possibilità di mangiare solo se il raccolto era stato concluso. É la situazione cui si sono trovati davanti i carabinieri che, coordinati dalla procura di Napoli Nord, hanno portato a termine un’operazione contro il caporalato tra le campagne di Caserta e Napoli. Ai domiciliari sono finiti un imprenditore agricolo e la moglie mentre per altri due indagati di origine indiana – entrambi irreperibili – sono stati disposti i domiciliari e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: le accuse nei loro confronti, a vario titolo, sono concorso nei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato e di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it