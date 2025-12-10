Braccianti sfruttati dai caporali 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro
Un'indagine rivela condizioni di sfruttamento gravissime tra i braccianti impiegati nei campi, con paghe irrisorie e turni massacranti di 10-14 ore al giorno. Tra assenza di riposo e stipendi da miseria, questa situazione evidenzia la drammatica realtà di chi lavora in condizioni di totale sfruttamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Due euro e 70 centesimi l’ora per 10-14 ore di lavoro al giorno nei campi, senza riposo e con la possibilità di mangiare solo se il raccolto era stato concluso. É la situazione cui si sono trovati davanti i carabinieri che, coordinati dalla procura di Napoli Nord, hanno portato a termine un’operazione contro il caporalato tra le campagne di Caserta e Napoli. Ai domiciliari sono finiti un imprenditore agricolo e la moglie mentre per altri due indagati di origine indiana – entrambi irreperibili – sono stati disposti i domiciliari e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: le accuse nei loro confronti, a vario titolo, sono concorso nei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato e di violenza e minaccia per costringere a commettere un reato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Un’indagine condotta dai Medici per i Diritti Umani (MEDU) evidenzia le condizioni di sfruttamento dei braccianti impiegati nella raccolta degli agrumi nella Piana di Gioia Tauro Leggi l'articolo di Francesca Faccini su #ilfattoalimentare https://ilfattoalimentare. - facebook.com Vai su Facebook
Braccianti sfruttati nell’Aversano, 2,70 euro all’ora per 14 ore di lavoro al giorno: arrestati marito e moglie - Gli arresti sono scattati nella mattinata odierna: oltre ai coniugi, in manette è finito anche un cittadino indiano, mentre per un connazionale è scattato ... Come scrive fanpage.it
Roma, Nainggolan: “Andare via la scelta peggiore, Monchi si è comportato da bugiardo” sololaroma.it
Rinnovo bonus barriere architettoniche 2026: ecco cosa prevede la proposta lettera43.it
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Udinese, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic… calcionews24.com
Braccianti sfruttati dai caporali, 2,70 euro l’ora per 10-14 ore di lavoro anteprima24.it
Josh Hutcherson confessa: "Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto. Nessuno chiamava più" movieplayer.it