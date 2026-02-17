Una piega contro il cancro la solidarietà dei parrucchieri | raccolti quasi 28 mila euro per lo Ior

Il 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, i parrucchieri delle città di Cesena, Forlì, Imola, Lugo, Ravenna, Riccione, Rimini, Argenta e Pesaro hanno deciso di sostenere la causa. Hanno organizzato un evento in cui hanno offerto servizi di taglio e piega con l’obiettivo di raccogliere fondi per lo Ior. Durante la giornata, hanno raccolto quasi 28 mila euro, dimostrando come la bellezza possa aiutare a combattere il cancro. I clienti hanno contribuito con le loro donazioni, diventando parte di una grande solidarietà.

Oltre 1.200 partecipanti e più di 200 volontari nelle nove città coinvolte per sostenere il progetto "FuoriClasse", dedicato agli studenti malati oncologici L'obiettivo? Garantire a studenti e studentesse con diagnosi oncologiche di restare in pari con l'intero programma scolastico nonostante i lunghi periodi di ospedalizzazione e isolamento che i rischi di un sistema immunitario debilitato dalle terapie impongono loro. Tutto il ricavato dei contributi richiesti - 20 euro di donazione minima per la piega, 10 euro per il trattamento unghie - andrà infatti a sostegno del Progetto "FuoriClasse", con cui lo Ior si affianca all'Ufficio Scolastico Regionale per offrire un'istruzione domiciliare completa, che non preveda la visita a casa esclusivamente dei docenti delle materie principali, a ragazzi e ragazze col cancro: un servizio che solo nell'anno 2024-2025 è stato richiesto da quattro studenti di scuole superiori della Romagna.