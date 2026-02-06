Lo Ior lancia una nuova campagna, chiamata ’FuoriClasse’, dedicata all’istruzione domiciliare per i giovani pazienti. L’obiettivo è aiutare gli studenti costretti a stare lontano dalla scuola per motivi di salute, garantendo loro le stesse opportunità di chi frequenta normalmente. La maratona di solidarietà si inserisce in un progetto che vuole offrire sostegno anche nelle difficoltà legate alle terapie.

Il progetto ’FuoriClasse’ è la nuova campagna dello Ior dedicata all’istruzione domiciliare per i giovani pazienti, con la quale l’Istituto Oncologico Romagnolo punta a garantire pari opportunità formative per studenti e studentesse costretti a periodi lontani dalla scuola a causa delle terapie. Questo, anche grazie ad un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, per offrire un’efficace istruzione domiciliare a ragazzi e ragazze con il cancro che, altrimenti, rischierebbero di perdere l’anno o di ricevere una formazione meno completa rispetto ai coetanei sani. Per finanziare questo importante progetto lo Ior ha promosso una campagna di crowdfunding, in modo che chiunque possa sostenere questo importante servizio facendo la propria donazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna una piega per lo Ior, maratona di solidarietà

Approfondimenti su Ior MaratonadiSolidarietà

Domenica 15 febbraio, Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili, torna la maratona di bellezza e di solidarietà più attesa: UNA PIEGA PER LO IOR! Più di 200 parrucchieri/e ed estetisti/e si metteranno la pettorina di volontari, donando gratuitamente la pr facebook

