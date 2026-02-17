Una parità che non è stata ancora raggiunta
Il primo voto delle donne, avvenuto 80 anni fa, ancora non si è tradotto in una vera parità. Durante l’intervista, abbiamo approfondito come questa differenza si rifletta nelle carriere politiche e nelle rappresentanze femminili di oggi. Un esempio concreto è il numero ancora basso di donne in Parlamento rispetto agli uomini.
La nostra intervista è continuata riflettendo sul significato degli 80 anni del primo voto alle donne. La signora Dantina ci ha risposto che nel suo lavoro di insegnante ha sempre parlato della battaglia per i diritti umani, che è importante per il progresso della società. La votazione e, in particolare, proprio il fatto che anche le donne poterono votare fu importante in questo senso; il referendum del 1946 ci spinge a ricordare l’importanza della libertà di scelta. Anche noi in classe abbiamo approfondito il tema dei diritti e della parità di genere. Dobbiamo ricordare che ancora oggi esiste il divario retributivo di genere: secondo i dati pubblicati dal Parlamento Europeo nel marzo 2025, le donne lavoratrici nell’UE guadagnano in media il 12% in meno all’ora rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Con che pettorale parte Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? N. alto: non raggiunta una soglia nel WCSL
Giovanni Franzoni non parteciperà al gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 perché non ha raggiunto il punteggio minimo nel WCSL.
La Lube vince ancora nel bunker. Ma non è stata una passeggiata
La Lube si aggiudica una vittoria importante nel bunker, dimostrando solidità e determinazione.
Perché abbiamo ancora bisogno del femminismo in Italia nel 2025
Nordio: genetica uomo non accetta parità, Roccella: educazione sessuale non fa calare femminicidiAlla conferenza internazionale sul femminicidio, il ministro della Giustizia Nordio ha dichiarato che l'uomo non accetta la parità con la donna per via del suo codice genetico, mentre per la ministra ... it.euronews.com
Nordio: «Il codice genetico dell’uomo non accetta la parità». Roccella: «L’educazione sessuale non fa calare i femminicidi»«C’è una sedimentazione anche nella mentalità dell’uomo, del maschio, che è difficile da rimuovere perché è una sedimentazione che si è formata in millenni di sopraffazione, di superiorità e quindi ... ilsole24ore.com
Questa sera all’Assemblea Regionale Siciliana è stata approvata all’unanimità una norma di civiltà e di rispetto istituzionale: nei Comuni siciliani viene introdotta la parità di genere, con una presenza minima del 40% nelle giunte. È una scelta che restituisce di - facebook.com facebook
Mi sfugge in che modo il raffazzonato (e inesistente) ruolo di “Paese osservatore” nel Board of Peace rappresenti una “condizione di parità con gli altri Stati”. A meno di non dare per scontato si possa allegramente aggirare la Costituzione senza neanche rend x.com