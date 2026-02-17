Il primo voto delle donne, avvenuto 80 anni fa, ancora non si è tradotto in una vera parità. Durante l’intervista, abbiamo approfondito come questa differenza si rifletta nelle carriere politiche e nelle rappresentanze femminili di oggi. Un esempio concreto è il numero ancora basso di donne in Parlamento rispetto agli uomini.

La nostra intervista è continuata riflettendo sul significato degli 80 anni del primo voto alle donne. La signora Dantina ci ha risposto che nel suo lavoro di insegnante ha sempre parlato della battaglia per i diritti umani, che è importante per il progresso della società. La votazione e, in particolare, proprio il fatto che anche le donne poterono votare fu importante in questo senso; il referendum del 1946 ci spinge a ricordare l’importanza della libertà di scelta. Anche noi in classe abbiamo approfondito il tema dei diritti e della parità di genere. Dobbiamo ricordare che ancora oggi esiste il divario retributivo di genere: secondo i dati pubblicati dal Parlamento Europeo nel marzo 2025, le donne lavoratrici nell’UE guadagnano in media il 12% in meno all’ora rispetto agli uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una parità che non è stata ancora raggiunta

