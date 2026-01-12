La Lube vince ancora nel bunker Ma non è stata una passeggiata
La Lube si aggiudica una vittoria importante nel bunker, dimostrando solidità e determinazione. La partita contro Sonepar Padova si è rivelata più impegnativa del previsto, sottolineando la tenacia della squadra. Con una performance equilibrata e contributi da diversi giocatori, la squadra conferma il suo valore e la capacità di affrontare sfide complesse.
cucine lube 3 sonepar padova 0 CUCINE LUBE: D’heer 5, Gargiulo 9, Loeppky 8, Boninfante 3, Nikolov 16, Bottolo 14, Balaso (L), Duflos-Rossi, Kukartsev 1.N.E. Orduna, Bisotto, Podrascanin, Tenorio. All. Medei SONEPAR PADOVA: Gardini 8, Polo 6, Todorovic 4, Orioli 7, Truocchio 1, Masulovic 18, Diez (L), Zoppellari, Stefani 1, Held. N.E. Nachev, Toscani, Bergamasco, McRaven. All. Cuttini Arbitri: Brancati (Pg) e Cesare (Roma) Parziali: 25-17 (20’), 27-25 (27’), 30-28 (35’) Note: spettatori 2186; Lube battute sbagliate 17, ace 6, muri 10, ricezione 60% (perfetta 34%), attacco 54%; Sonepar bs 22, ace 3, muri 5, 37% (24%), 46%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
