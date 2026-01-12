La Lube vince ancora nel bunker Ma non è stata una passeggiata

La Lube si aggiudica una vittoria importante nel bunker, dimostrando solidità e determinazione. La partita contro Sonepar Padova si è rivelata più impegnativa del previsto, sottolineando la tenacia della squadra. Con una performance equilibrata e contributi da diversi giocatori, la squadra conferma il suo valore e la capacità di affrontare sfide complesse.

Una #lube dai nervi saldi non dà scampo a #padova: Civitanova vince 3-0 senza discussioni x.com

LA Volley GAME Falconara VINCE LA 7^edizione del trofeo under 13 maschile "T-TRADE GROUP". PalaBadiali, domenica 4 gennaio. Jesi Volley & Sport , Virtus Fano, Paoloni Appignano, Lube Civitanova e le due formazioni di casa della Volley Game, hann - facebook.com facebook

