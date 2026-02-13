Con che pettorale parte Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? N alto | non raggiunta una soglia nel WCSL

Giovanni Franzoni prenderà parte al gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena sabato 14 febbraio (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30) sulla pista Stelvio di Bormio. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver concluso il superG in sesta posizione, il bresciano si rimetterà in gioco tra le porte in larghe, anche se non sembrano esserci particolarmente velleità di grande piazzamento. Durante la stagione di Coppa del Mondo si è presentato al cancelletto di partenza in quattro occasioni e non si è mai qualificato alla seconda manche, in carriera il miglior risultato nel massimo circuito internazionale itinerante è un 24mo posto ormai datato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Con che pettorale parte Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? N. alto: non raggiunta una soglia nel WCSL Approfondimenti su giovanni franzoni Quando parte Giovanni Franzoni nel superG delle Olimpiadi: n. di pettorale, orario, tv Questa mattina, Giovanni Franzoni si prepara a scendere in pista nel superG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming Oggi, alle 11, parte la discesa maschile di sci alpino a Bormio, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su giovanni franzoni Argomenti discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streaming; Sci, la discesa femminile, il risultato: Goggia è di bronzo: Il colore che mi mancava, ma preferivo l'oro. Vince Breezy Johnson davanti ad Aicher. Brignone decima e felice; Italia argento nel biathlon. Lorello, Goggia, Dalmasso, Fischnaller e pattionaggio figura: bronzo; A che ora partono Franzoni e Paris nel SuperG maschile? Startlist e favoriti. A che ora parte Sofia Goggia oggi, superG Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingGiovedì 12 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: anche per il settore femminile dello sci alpino si ... oasport.it A che ora parte Sofia Goggia oggi in discesa: n. di pettorale, tv, streamingDomenica 8 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si ... oasport.it Giovanni Franzoni, festa a Casa Italia per l’argento Ieri è stata una giornata di celebrazioni per Giovanni Franzoni, arrivato a Casa Italia a Livigno con al collo l’argento conquistato nella discesa libera. «Non ho ancora realizzato bene quello che ho fatto», - facebook.com facebook Inizia la gara di Giovanni Franzoni #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com