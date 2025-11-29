A Torino e in Piemonte c' è una pandemia silenziosa | l' antibiotico-resistenza uccide più del cancro
Trentacinquemila morti l’anno in Europa, di cui 12mila solo in Italia e 900 in Piemonte di cui 400 solo a Torino e in provincia?. L'antibiotico-resistenza - che si verifica quando i farmaci utilizzati per contrastare i batteri, non sono più efficaci e anche una banale infezione può diventare. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
