L’antibiotico resistenza è una vera emergenza

L’antibiotico resistenza: una delle principali emergenze sanitarie globali, un fenomeno che in Italia assume una particolare gravità: si stimano circa 12mila decessi all’anno legati a patologie in cui gli antibiotici sono inefficaci per microbi resistenti. Di tutto questo si parlerà venerdì alle ore 9,30 alla Sala Incisori del Collegio Raffaello in un incontro organizzato dal Lions Club Urbino, dove si confronteranno medici ospedalieri della prevenzione, veterinari, farmacisti e microbiologi. "Questo service – spiega il presidente Silvano Severini – vuole sensibilizzare la cittadinanza in ambito preventivo e della salute, per diffondere comportamenti più responsabili e attenti all’efficienza dei farmaci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

