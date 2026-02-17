Una giornata lontano dai banchi Alla scoperta di arte e scienza
Il Sacro Cuore di Cesena ha organizzato una gita a Bologna per gli studenti di terza media, portandoli fuori dalla classe per scoprire arte e scienza. La scuola ha scelto questa giornata per far conoscere ai ragazzi aspetti diversi dal solito, come la storia dell’arte e le leggi della fisica applicate al movimento. Durante la visita, gli studenti hanno visitato musei e partecipato a laboratori pratici, tra cui un’esperienza di realtà virtuale sulla dinamica dei corpi in movimento.
La scuola secondaria di primo grado del Sacro Cuore di Cesena ha proposto quest’anno all’interno del Progetto Orientamento agli alunni delle classi terze una giornata a Bologna per imparare fuori dai banchi scolastici qualcosa di nuovo sull’arte e sulla ‘ Fisica in moto ’. La mattina è stata dedicata alla visita del Museo di Arte contemporanea MAMbo insieme alla professoressa di arte Barbara Battistoni. Gli studenti sono stati accompagnati a conoscere vari artisti e opere d’arte contemporanea. In particolare è risultata a tutti molto interessante l’opera ‘The other shapes of me’ dell’artista Emilio Vavarella (2020-2021). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
