Tor Vergata | Arte e Scienza unite per la Giornata dell’Educazione

L'Università di Roma Tor Vergata ospita il convegno nazionale

Cosa: Convegno nazionale “Lo Sguardo di Giano – DiaLogos tra Arte e Scienza”.. Dove e Quando: Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina (Aula Golgi), 24 gennaio dalle 9:00 alle 17:00.. Perché: Per esplorare come le neuroscienze e l’arte possano collaborare per il benessere psicofisico nella scuola contemporanea.. In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, Roma diventa il palcoscenico di una riflessione profonda e necessaria sul futuro della formazione. L’Aula Golgi della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata ospita un appuntamento che promette di scardinare le barriere tradizionali tra discipline umanistiche e scientifiche. 🔗 Leggi su Ezrome.it

