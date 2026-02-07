Commedia dialettale al teatro Troisi di Nonantola le avventure di Arturo Meneghini

Questa sera al teatro Troisi di Nonantola va in scena “Arturo Meneghini”, una commedia dialettale in due atti scritta da Antonio Guidetti. La storia si svolge nella casa di Arturo, un pensionato non sposato che ha una relazione complicata con una fidanzata molto autoritaria. La scena promette risate e situazioni divertenti, con personaggi che si muovono tra equivoci e battute brillanti.

L'azione ha luogo a casa di Arturo Meneghini, pensionato, non sposato ma con una "fidanzata" terribilmente autoritaria e con prese di moglie conclamata. Arturo non ha mai detto un "Si" per "legarsi" ad una donna ma ne ha detti tanti per "coricarsi" con tante donne e, una di queste, Mafalda, improvvisamente si presenta a casa Meneghini, alla ricerca del padre del figlio che ha cresciuto in solitaria per tanti anni.

Sabato sera il Teatro President ospita la commedia dialettale della Compagnia

Domenica 11 gennaio, alle ore 17, al teatro Fenaroli di Lanciano si terrà una rappresentazione di teatro dialettale con la commedia “Chi po' fa a zumpitte, chi no si sta fitt”, proposta dall’associazione culturale Lu Passatempe di Penne.

DOMENICHE ... DA RIDERE 2026 Domenica 11 gennaio A casa del pensionato Arturo Meneghini, eterno scapolo con una fidanzata che si crede già moglie, piomba Mafalda