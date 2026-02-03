Dove si trova la Chiesa più piccola del mondo | può ospitare una persona alla volta

La chiesa più piccola del mondo si trova all’interno del Castillo de Colomares, a Benalmádena. È così piccola che può ospitare solo una persona alla volta. Riconosciuta dal Guinness World Record, questa cappella sorprende per le sue dimensioni minuscole e attira visitatori curiosi da tutto il mondo.

All'interno del Castillo de Colomares a Benalmádena c'è la cappella più piccola del mondo: è nel Guinness World Record per le sue dimensioni.

Abuna Yemata Guh, in Etiopia, è considerata la chiesa più inaccessibile al mondo.

