Dove si trova la Chiesa più piccola del mondo | può ospitare una persona alla volta
La chiesa più piccola del mondo si trova all’interno del Castillo de Colomares, a Benalmádena. È così piccola che può ospitare solo una persona alla volta. Riconosciuta dal Guinness World Record, questa cappella sorprende per le sue dimensioni minuscole e attira visitatori curiosi da tutto il mondo.
All'interno del Castillo de Colomares a Benalmádena c'è la cappella più piccola del mondo: è nel Guinness World Record per le sue dimensioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
