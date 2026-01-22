Spettacolo ' Le stravaganti disavventure di Kim Sparrow' con Paola Minaccioni

Da cataniatoday.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Estro comico tra i più amati e versatili d’Italia in una prova d’attrice esilarante e spietata. La vulcanica Paola Minaccioni è la protagonista assoluta di “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow” di Julia May Jonas. Tradotto da Marta Salaroli con la regia di Cristina Spina, lo spettacolo è.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

"Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow": al Golden in scena la comicità di Paola MinaccioniAl Golden si presenta “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”, uno spettacolo che vede la performance di Paola Minaccioni.

Leggi anche: Da Benvenuto Brunello Paola Minaccioni condanna la violenza sulle donne e le parole della ministra Roccella

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

TSV | Stagione 25/26 - Paola Minaccioni

Video TSV | Stagione 25/26 - Paola Minaccioni

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.