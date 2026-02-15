A Nardò Paola Minaccioni e Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow
Paola Minaccioni arriva a Nardò il 17 febbraio per portare in scena “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”. La attrice, nota per la sua comicità e capacità di coinvolgere il pubblico, ha scelto il teatro comunale della città per dare il via al suo tour. La sua performance promette di sorprendere gli spettatori con un mix di ironia e intensità, grazie alla sua presenza scenica magnetica.
In scena con lei Monica Nappo, Valentina Spalletta Tavella – per una commedia graffiante che racconta l'amicizia, la solitudine e il tempo che passa. Tre donne lavorano nel mondo dell'abbigliamento vintage, confrontandosi con fragilità, desideri e paure del presente. La scrittura di Julia May Jonas alterna ironia e malinconia, restituendo uno spaccato lucido e toccante dell'esperienza femminile contemporanea. Lo spettacolo sarà in scena Il 17 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Nardò per la stagione teatrale del Comune.
