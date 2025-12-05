Una tavoletta di cioccolato aiuta l’Unione ciechi

Una tavoletta di cioccolato per sostenere chi ogni giorno affronta le sfide della disabilità visiva. In occasione della Giornata regionale per la prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lodi torna in piazza con un’iniziativa che unisce gusto e solidarietà. Lunedì, dalle 9 alle 13, i volontari dell’associazione saranno in piazza Broletto a Lodi, mentre a Secugnago lo stand sarà attivo dalle 8 alle 12 in piazza Matteotti. Qui sarà possibile conoscere da vicino le attività dell’Uici, scoprire i servizi messi a disposizione dei cittadini con disabilità visiva e compiere un gesto semplice, ma significativo: con un’offerta si potrà ricevere il cofanetto regalo con le tavolette di cioccolato Icam. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

