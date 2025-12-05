Una tavoletta di cioccolato per sostenere chi ogni giorno affronta le sfide della disabilità visiva. In occasione della Giornata regionale per la prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lodi torna in piazza con un’iniziativa che unisce gusto e solidarietà. Lunedì, dalle 9 alle 13, i volontari dell’associazione saranno in piazza Broletto a Lodi, mentre a Secugnago lo stand sarà attivo dalle 8 alle 12 in piazza Matteotti. Qui sarà possibile conoscere da vicino le attività dell’Uici, scoprire i servizi messi a disposizione dei cittadini con disabilità visiva e compiere un gesto semplice, ma significativo: con un’offerta si potrà ricevere il cofanetto regalo con le tavolette di cioccolato Icam. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una tavoletta di cioccolato aiuta l’Unione ciechi