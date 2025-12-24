Arte da toccare con mano. Dal buio alle forme. Alla scoperta delle opere attraverso tutti i sensi.

Un’esperienza artistica accessibile a tutti, che coinvolge non solo la vista ma anche il tatto e l’udito. Grazie agli studenti del Politecnico di Lecco, all’intelligenza artificiale e alla stampa 3D, le opere si rendono tangibili e ascoltabili, offrendo un percorso sensoriale che supera le barriere visive. Un modo innovativo per avvicinare l’arte a chiunque desideri scoprire e vivere l’arte con tutti i sensi.

L’arte per tutti, anche per chi non può vederla, ma può toccarla e ascoltarla. Il merito è degli studenti del Politecnico di Lecco, dell’ AI e della stampa in 3D. Al termine del progetto “AI to Touch - Intelligenza Artificiale al servizio dell’arte“, gli studenti del Poli di Lecco hanno consegnato quaranta opere artistiche inclusive ai non vedenti e agli ipovedenti dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti della Lombardia. Gli elaborati sono stati sviluppati da studenti dei corsi di laurea triennale in “Interaction design“ e in “Ingegneria della Produzione industriale“, insieme agli studenti del corso di laurea magistrale in “Mechanical engineering“, chiamati a confrontarsi con una sfida concreta: valorizzare le potenzialità dell’ Intelligenza Artificiale, della modellazione e stampa 3D e delle tecnologie digitali per rendere l’esperienza artistica accessibile anche alle persone con disabilità visiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

