Zelensky un uomo solo al comando E a Kiev parte il toto-nomi

It.insideover.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E adesso? Dopo le clamorose dimissioni del suo braccio destro  Andriy Jermak  (per qualcuno destro e sinistro, tanto da affibbiargli il titolo di presidente-ombra dell’Ucraina), che cosa farà  Volodymyr Zelensky? Quando gli agenti del NABU (l’Ufficio nazionale anti-corruzione) e i magistrati della SAP (la Procura speciale anti-corruzione) hanno sparato l’ultima cannonata contro la verticale del potere zelenskiano, spingendo prima Jermak a dimettersi e poi, curiosamente, Zelensky a licenziarlo, il Presidente ha subito promesso un repulisti generale nei ranghi dell’amministrazione presidenziale, cioè tra coloro che lavorano da anni con lui ora per ora giorno per giorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

zelensky un uomo solo al comando e a kiev parte il toto nomi

© It.insideover.com - Zelensky, un uomo solo al comando. E a Kiev parte il toto-nomi

Leggi anche questi approfondimenti

zelensky uomo comando kievIra di Zelensky per il piano di pace Usa: «Parlerò con Trump». E Putin irride: «Siedono su water d'oro, non pensano ai soldati» - Gli ucraini nella capitale vedono i generali Usa per discutere il documento in 28 punti: «Proposta assurda». Lo riporta msn.com

Zelensky nel labirinto di Trump (e Putin) - Nelle speranze del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il terzo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donal Trump sarebbe dovuto essere il più produttivo, quello che avrebbe portato ... Riporta huffingtonpost.it

Zelensky celebra il giorno dell'indipendenza giurando di lottare e difendere l'Ucraina - Presente il premier canadese Carney, con cui Kiev firma un accordo di difesa da 1,3 miliardi di euro Domenica ... Riporta it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Uomo Comando Kiev