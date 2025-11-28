Zelensky un uomo solo al comando E a Kiev parte il toto-nomi
E adesso? Dopo le clamorose dimissioni del suo braccio destro Andriy Jermak (per qualcuno destro e sinistro, tanto da affibbiargli il titolo di presidente-ombra dell’Ucraina), che cosa farà Volodymyr Zelensky? Quando gli agenti del NABU (l’Ufficio nazionale anti-corruzione) e i magistrati della SAP (la Procura speciale anti-corruzione) hanno sparato l’ultima cannonata contro la verticale del potere zelenskiano, spingendo prima Jermak a dimettersi e poi, curiosamente, Zelensky a licenziarlo, il Presidente ha subito promesso un repulisti generale nei ranghi dell’amministrazione presidenziale, cioè tra coloro che lavorano da anni con lui ora per ora giorno per giorno. 🔗 Leggi su It.insideover.com
